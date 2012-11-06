Три ошибки в питании школьника
09:12, 06 ноября 2012Зарубежные новости
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Питание в сухомятку, увлечение конфетами и выпечкой...
Болезни пищеварения занимают второе место среди заболеваний у детей школьного возраста. Завкафедрой детских болезней педиатрического факультета Тюменской государственной медакадемии, д.м.н. Елена Харламова рассказала о главных ошибках в питании детей и подростков, которые приводят к болезням ЖКТ и ожирению.
•Питание на ходу. Подразумевает не только быстрый прием пищи, но и питание в сухомятку.
•Излишек углеводов. Необходимо ограничивать школьников не только в конфетах, но и выпечке.
•Увлечение фаст-фудом. В приготовление этих продуктов используется огромное количество жира.
Очевидно, этих ошибок легко избежать. Здоровой альтернативой такому питанию является домашняя пища, подчеркнула специалист.
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