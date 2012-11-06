Три ошибки в питании школьника

Болезни пищеварения занимают второе место среди заболеваний у детей школьного возраста. Завкафедрой детских болезней педиатрического факультета Тюменской государственной медакадемии, д.м.н. Елена Харламова рассказала о главных ошибках в питании детей и подростков, которые приводят к болезням ЖКТ и ожирению.

•Питание на ходу. Подразумевает не только быстрый прием пищи, но и питание в сухомятку.

•Излишек углеводов. Необходимо ограничивать школьников не только в конфетах, но и выпечке.

•Увлечение фаст-фудом. В приготовление этих продуктов используется огромное количество жира.

Очевидно, этих ошибок легко избежать. Здоровой альтернативой такому питанию является домашняя пища, подчеркнула специалист.

t-l.ru