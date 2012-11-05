На территории рынка обрушился общественный туалет, погибли 4 человека

Спасатели обнаружили тела четырех погибших при обрушении помещения общественного туалета на территории крупнейшего на юге Киргизии Карасуйского рынка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС республики Абдышарип Бекелов.

Инцидент произошел в субботу днем, когда на рынке было много людей. По неизвестной пока причине обвалился пол общественного платного туалета, расположенного на территории рыночного комплекса. Сообщалось о 12 пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы.

"Спасательно-поисковые работы силами МЧС на месте ЧП продолжались до позднего вечера субботы. Были обнаружены тела четырех человек, из которых три женщины и один мужчина", - сказал А.Бекелов.

Он добавил, что пять человек остаются в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На место происшествия в воскресенье прибыли вице-премьер Киргизии Тайырбек Сарпашев и министр МЧС Кубатбек Боронов, распорядившиеся оказать неотложную материальную помощь пострадавшим в результате инцидента, добавили в пресс-службе.