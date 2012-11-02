Чтобы быстрее похудеть, занимайтесь упражнениями до завтрака

Тренировки на пустой желудок позволяют сжигать больше жира и являются профилактикой от сердечно-сосудистых патологий, пишет Симона Маркетти в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera.

"Если вы пытаетесь сбросить вес, попробуйте заниматься физическими нагрузками до завтрака: в этом случае вы сможете не только сжечь больше жира и похудеть, прежде всего в области талии, но и хорошо прочистить ваши артерии, что поможет вам избежать возможных сердечно-сосудистых патологий", - пишет издание.

"О преимуществах физических упражнений натощак говорится в исследовании, проведенном в Университете Глазго. Руководитель проекта доктор Джейсон Джил проанализировал энергетические затраты 10 человек с избыточным весом, подвергнув их трем испытаниям. В первый раз группа не подвергалась физическим нагрузкам, во второй раз группа в течение часа до завтрака совершала пешую прогулку, в третий раз - та же прогулка, но уже после завтрака. Выяснилось, что прогулка до завтрака позволила сжечь на 33% жира больше, чем после завтрака. И не только: уровень сахара в крови значительно снизился, что положительно влияет на состояние артерий. "Но не ждите быстрых результатов, - предупреждает Джил, - потому что 60 минут ежедневной ходьбы в течение 10 дней приведут к снижению веса всего лишь на 500 г", - пишет автор статьи.

"Андреа Гизели из Национального института питания рекомендует есть на завтрак легко усваиваемую пищу, пару сухариков или маленький батончик, но самое главное - вернувшись домой после зарядки, обязательно завтракайте. Этому совету многие стараются не следовать, ошибочно полагая, что так они быстрее похудеют", - говорится в статье.

Инопресса