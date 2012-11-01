Самые умные решения принимают ...лёжа

Работоспособность мозга зависит от положения тела. Об этом заявили физиологи из Школы физиологии Австралийского национального университета. Самые умные решения человек принимает, находясь в положении лежа.

В ходе эксперимента доктор Даррен Липницкий предложил 20-ти добровольцам разгадывать анаграммы. Во время выполнения заданий участники принимали сначала вертикальное, а затем горизонтальное положение. Оказалось, что наиболее и быстро и правильно решение приходило к людям в положении лежа.

Авторы исследования объясняют такой эффект несколькими причинами. Во-первых, при размышлениях в положении лежа в кровь поступает большее количество норадреналина. Этот гормон работает как нейромедиатор ЦНС, повышает внимание и познавательную способность. Во-вторых, лежащий человек чувствует себя спокойно и ему легче сосредоточиться на решении задачи.

neboley.com.ua