Опубликовали список фильмов, которые помогут похудеть

Британские учёные выяснили, какие фильмы лучше смотреть, чтобы сбросить вес. Специалисты из Вестминстерского университета выяснили, что просмотр полуторачасового фильма ужасов может избавить от лишних калорий, сообщает The Telegraph.

"В результате стресса (или, в данном случае, испуга) учащается пульс, ускоряется движение крови, вырабатывается больше адреналина. Аппетит от этого уменьшается, а метаболизм, наоборот, ускоряется. Поэтому калории и сгорают быстрее", – пояснил эксперт, возглавивший это исследование, Ричард Маккензи.

Десятку самых эффективных фильмов для похудания возглавил ужастик 1980 года "Сияние". Эксперимент показал, что во время его просмотра зритель теряет около 184 калорий. То есть, благодаря "страшной" диете можно избавиться от чувства вины за съеденный шоколадный батончик. А "Кошмар на улице Вязов" эквивалентен получасовой энергичной ходьбе.

На втором месте с потерей 161 калории оказались "Челюсти" Стивена Спилберга. Также в список вошли "Изгоняющий дьявола" (158 калорий), "Чужой" (152 калории), "Пила" (133 калории), "Кошмар на улице Вязов" (118 калорий), "Паранормальное явление" (111 калорий), "Техасская резня бензопилой" (107 калорий), "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (105 калорий) и "Репортаж" (101 калория).

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