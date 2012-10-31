Посетители сельских ярмарок заразились гриппом от свиней

В американском штате Огайо подтверждены случаи передачи вируса гриппа H3N2 от свиней к человеку, сообщает The Scientist. Штаммы вирусов, выделенных из образцов крови инфицированных животных, выставлявшихся на сельскохозяйственных ярмарках штата в июле 2012 года, и нескольких заболевших гриппом посетителей этих ярмарок оказались генетически идентичными.

В сентябре Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил о 107 подтвержденных случаях заражения подтипом гриппа А (H3N2) в Огайо начиная с июля. Большинство заболевших были молодыми людьми, тем или иным образом вовлеченными в проведение сельскохозяйственных ярмарок, где, как выяснилось, выставлялись инфицированные свиньи, у которых заболевание проходило бессимптомно. У людей, по большей части, фиксировалось состояние средней степени тяжести, однако один из заболевших, у которого были проблемы с иммунной системой, скончался.

Проведенное специалистами из университета штата Огайо секвенирование геномов вирусов, выделенных из больных свиней и заразившихся людей, показало, что биологических барьеров для передачи вируса от животного к человеку в данном случае практически не существовало. Оказалось, что геномы "свиного" варианта вируса - H3N2pM и "человеческого" - H3N2v совпадают более, чем на 99 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Microbes and Infections.

Оба подтипа обладают одним из генов вируса H1N1, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. О выделении нового штамма H3N2 CDC сообщил в сентябре 2011 года. Этот подтип вируса был выделен у четырех детей из штатов Индиана и Пенсильвания, которые контактировали со свиньями. Позднее в том же году было зарегистрировано еще 11 случаев заражения этим штаммом в разных штатах. Свиньи могут инфицироваться разными вариантами вируса гриппа, включая "свиной" грипп H1N1, "птичий" грипп H5N1 и "человеческий" H3N2.

Медпортал