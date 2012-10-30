Жертвами урагана "Сэнди" в США и Канаде стали 13 человек

Жертвами урагана "Сэнди", обрушившегося на восточное побережье США и Канады в ночь на вторник, стали, по меньшей мере, 13 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали пятеро жителей Нью-Йорка.

Кроме этого, среди погибших - жители города Нью-Джерси, штатов Мэриленд, Пенсильвания, Коннектикут, а также жительница канадского Торонто.

Чаще всего причиной гибели людей становятся падения деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов.

В момент, когда "Сэнди" достиг побережья, он ослаб до шторма, однако, как отмечает издание New Zeland Herald, изменение степени силы стихии - формальность. Сила ветра не ослабевает и доходит до 135 км/час.

В настоящее время без электричества на территории США остаются около 3 миллионов человек. В Нью-Йорке отмечено сильное подтопление - уровень воды в одном из районов города поднялся почти на 4 метра, затопленными оказались тоннели городского метро.