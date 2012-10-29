Антидепрессанты опасны для женщин

Антидепрессанты и антипсихотические препараты могут быть опасны для женщин детородного возраста. К такому выводу пришли эксперты из Института психиатрии Королевского колледжа в Лондоне.

Специалисты утверждают, что эти препараты противопоказаны во время беременности. А поскольку примерно половина беременностей являются незапланированными, то побочные эффекты от этих препаратов потенциально опасны для беременных женщин и их будущих детей.

По словам экспертов, некоторые компоненты антидепрессантов (например, вальпроат натрия), может вызвать пороки развития плода и вызвать снижение интеллекта у детей. В связи с этим, женщинам фертильного возраста с легкой или умеренной стадией психического или нервного расстройства рекомендуется применять психологические методы лечения.

likar.info