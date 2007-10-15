Пресс-конференция на тему: “У Вас дисбактериоз? Требуйте социальной помощи!” В 2007 году специалистами Национальной медицинской академии последипломного образования им.П.Шупика и медицинского журнала «Искусство лечения» была разработана и внедрена Всеукраинская социальная программа для пациентов с расстройствами пищеварения. О программе и закономерности, которая была выявлена в результате проведения программы, расскажут участники пресс-конференции: специалист по связям с общественностью журнала «Искусство лечения» Виталий Карабейников; специалист в области медицины Дмитрий Иванов, руководитель социальной программы Виктор Ткачук; представитель почетного партнера программы, руководитель медицинского отдела фармацевтической компании «Юрия-Фарм» Борис Яковлев. Среди представителей СМИ будут распространены препараты для предоставления первой помощи при дисбактериозе (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 231 52 58, 8 050 331 52 58. Аккредитация на месте с 11-30.