Сыроедение - враг интеллекта

Ученые установили, что сырая диета накладывает ограничение на размер мозга, который могут себе позволить приматы, а изобретение термообработки пищи было одним из ключевых моментов в антропогенезе. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а ее краткое содержание приводит Science Now.

Известно, что мозг человека содержит около 86 миллиардов нейронов, что почти в три раза больше, чем у ближайших приматов (мозг горилл и шимпанзе составлен из приблизительно 30 миллиардов нейронов). Обладание большим мозгом дает человеку множество эволюционных преимуществ, но имеет свою цену: на поддержание его работы человек тратит около одной пятой всей потребляемой энергии.

Исследователей заинтересовала взаимосвязь между объемом мозга у человека и приматов, количеством энергии, которое тратится на его работу, и той формой, в которой эта энергия используется.

Ученые проанализировали объем мозга и количество нейронов у 13 видов приматов и других млекопитающих (всего более 30 видов). Среди обезьян были как крохотные игрунки, так и самые крупные приматы - гориллы.

Исследователи обнаружили, во-первых, прямую связь между объемом мозга и количеством нейронов, из которых он составлен, и, во-вторых, четкую корреляцию между числом нейронов и объемом требуемых энергозатрат.

Далее исследователи оценили время, которое требуется приматам на поглощение сырой пищи в связи с объемом рассчитанных энергозатрат. Оказалось, среди наиболее интеллектуальных обезьян оно составляет: 7,3 часов для шимпанзе, 7,8 часов для орангутанов, 8,8 часов для горилл. Для человека время поглощения сырой пищи, которое было бы достаточно для того, чтобы прокормиться, составило рекордные 9,3 часа.

По словам ученых, проведенные расчеты говорят о том, что существует предел объема мозга, который может позволить себе примат, если он питается только сырой пищей. На этом пределе фактически живут гориллы - они тратят практически все свое время на питание. Человек, мозг которого содержит в три таза больше нейронов, в таких условиях просто бы не выжил.

Работа ученых подтверждает гипотезу о ключевой роли изобретения огня для антропогенеза. Ранее было показано, что изобретение термообработки пищи повлияло на эволюцию предков человека при переходе от австралопитека к человеку прямоходящему. Оно совпало с уменьшением размеров жевательных зубов, что, по мнению исследователей, было вызвано переходом на обработанную пищу. О покорении огня и роли термообработки пищи в эволюции человека подробнее можно прочитать здесь и здесь.

"Лента.Ру"