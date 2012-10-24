В Коста-Рике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по информации Геологической службы США, эпицентр находился в 145 км к западу от столицы - Сан-Хосе, вблизи туристического района, пострадавшего в результате землетрясения в сентябре.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ученые заявили, что в результате подземных толчков цунами, скорее всего, не образуется.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября у северо-западного побережья Коста-Рики произошло землетрясение силой 7,6 баллов. Для прибрежных зон ряда стран Центральной и Южной Америки была объявлена угроза цунами.