В Коста-Рике произошло сильное землетрясение
13:22, 24 октября 2012Зарубежные новости
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Магнитудой 6,6
В Коста-Рике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по информации Геологической службы США, эпицентр находился в 145 км к западу от столицы - Сан-Хосе, вблизи туристического района, пострадавшего в результате землетрясения в сентябре.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ученые заявили, что в результате подземных толчков цунами, скорее всего, не образуется.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября у северо-западного побережья Коста-Рики произошло землетрясение силой 7,6 баллов. Для прибрежных зон ряда стран Центральной и Южной Америки была объявлена угроза цунами.
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