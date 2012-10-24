У берегов Калифорнии в результате нападения акулы погиб серфингист

У побережья американского штата Калифорния в результате нападения акулы погиб мужчина, занимавшийся серфингом.

Как сообщает радио «Свобода», это произошло неподалеку от Санта-Барбары, к северу от Лос-Анджелеса.

Свидетелем нападения стал друг погибшего, который и вытащил его из воды. Однако спасти жизнь пострадавшего уже не удалось.

Это второе нападение акулы со смертельным исходом на этом пляже за последние два года. В октябре 2010 года жертвой хищника стал 19-летний студент.