У берегов Калифорнии в результате нападения акулы погиб серфингист
09:54, 24 октября 2012Зарубежные новости
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Уже второй случай
У побережья американского штата Калифорния в результате нападения акулы погиб мужчина, занимавшийся серфингом.
Как сообщает радио «Свобода», это произошло неподалеку от Санта-Барбары, к северу от Лос-Анджелеса.
Свидетелем нападения стал друг погибшего, который и вытащил его из воды. Однако спасти жизнь пострадавшего уже не удалось.
Это второе нападение акулы со смертельным исходом на этом пляже за последние два года. В октябре 2010 года жертвой хищника стал 19-летний студент.
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