Полноценная замена овощей и фруктов

Уникальное открытие было сделано испанскими ученными Политехнического университета Валенсии. Они придумали способ сухой заморозки продуктов.

Сообщается, что продукты, перетертые в порошок, совершенно не теряют своих полезных свойств. Полученный порошок можно добавлять в чай, воду, молоко, присыпать им продукты. Существует опреденная категория людей, которые не любят овощи – данная разработка именно для них, сообщает The Daily Mail.

Ведущий исследователь Нурия Мартинес уверен, что употребление порошка будет способствовать восполнению суточной нормы питательных веществ. ВОЗ рекомендует употреблять в свой рацион не меньше четырехсот грамм овощей и фруктов ежедневно. Именно это количество продуктов позволить снизить риск заболевания инсультом, диабетом, ожирение.

Первыми «испытуемыми» стали клубника, грейпфрут и киви. Выбор ученых пал именно на данные фрукты и ягоды не просто так – в них содержится большое количество воды. Идеальным вариантом станет данное изобретения для тех фруктов и овощей, которые имеют резкий запах и вкус. Многие фрукты и ягоды доступны только в определенный сезон, порошок решит с легкостью данную проблему. Употреблять клубнику можно будет не только летом, но и зимой, только несколько видоизмененной. Также срок годности порошка, намного выше, чем свежих овощей и фруктов.

Из 100 граммов свежей клубники получается 10-15 граммов порошка. Добавив, 85 миллилитров воды, получится вкусный и ароматный сок, который будет прекрасно поднимать тонус с самого утра, пишет medvesti.com.

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