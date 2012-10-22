В аэропорту Берлина более 50 человек отравились парами моющих
14:59, 22 октября 2012Зарубежные новости
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Неправильно смешали средства
Пары моющих средств стали причиной отравления 53 человек в берлинском аэропорту Тегель.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Berliner Morgenpost.
По данным издания, инцидент произошел сегодня утром. Некоторые пострадавшие жаловались на тошноту, другие - на резь в глазах. В больницы были отправлены 38 человек, многие из которых смогли уйти домой после короткого обследования.
Полиция начала расследование инцидента. Весь аэропорт был закрыт на несколько часов, однако причину происшествия быстро выяснили - оказалось, что применяемые для уборки помещений моющие средства были неправильно смешаны.
Другие подробности не сообщаются.
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