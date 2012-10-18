Фрукты и овощи осчастливливают людей

В результате нового исследования британских ученых оказалось, что употребление овощей и фруктов в большом количестве повышает настроение и удовлетворенность жизнью.

Давно и не единожды доказано, что фруктово–овощная диета как минимум способствует поддержанию здорового веса и нормализует давление, а как максимум – снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний и многих видов рака.

Эксперты проанализировали диету 80 000 мужчин и женщин. В своей работе они учли также такие факторы, как возраст, вес, вредные привычки и уровень физической активности. Выяснилось, что чем больше овощей и фруктов употреблял человек – тем лучше он себя чувствовал и тем счастливее он был. Поэтому ученые сделали вывод: овощи и фрукты хороши не только для физического, но и для психического здоровья. Правда, исследователь обнаружили взаимосвязь, но пока не объяснили эффект.

Что касается видов или сортов овощей и фруктов, то они не имеют особого значения для качества жизни человека. Морковь или свекла, яблоки или ананас – значение имеет только количество. Сколько нужно фруктов и овощей для «полного счастья». Эксперты называют магическую цифру «7»: семь порций в день.

korzonews.info