На рынках в молоко добавляют аммиак - чтоб не скисало

Украинские мошенники научились подделывать не только продукты переработки, но и даже сырое молоко, говорится в сюжете ТСН.

Примечательно, что химичат с ним не только крупные производители. Бабушки, которые раньше разве что разводили молоко водой, теперь располагают значительно большим арсеналом уловок.

Так, чтобы не скисало, в молоко добавляют соду. Некоторые заменяет соду на аммиак. Нередко снятое молоко, из которого уже выбрали сливки, выдают за цельное, а его жирность бывает слишком низкой.

Но несмотря на все эти риски, молоко с рынка все-таки лучше магазинного, утверждают чиновники.

"В магазинах продается молоко, которое прошло дважды пастеризацию, нормализованное до определенного процента жира. Я не говорю, что там плохое молоко, но оно приведено к единому постулату", – отметил заместитель председателя Госветфитослужбы Виталий Башинский.

Чаще всего молочные продукты с рынка грешат кишечной палочкой и бактериями, которые погибают при термической обработке.

Зато среди магазинной молочки, благодаря достижениям промышленной химии, можно встретить полную подделку. Случалось, что даже в обычном молоке вместо молочного жира был растительный.

Такие хитрости помогают удешевить продукцию и побороться за тощий кошелек украинского потребителя.

Зато украинские овощи по сравнению с европейскими чище. Но опять таки из-за бедности. Фермерам просто не хватает денег на удобрения.

"Мы по статистике вносим удобрений в 4 раза меньше, чем европейцы. Личные крестьянские хозяйства не применяют различных мер, чтобы хранить овощи и фрукты в первозданном свежем виде. Не используют никаких химических средств", – заверил министр аграрной политики Николай Присяжнюк.

По словам Присяжнюка, украинские овощи уже оценили на европейском рынке. В этом году некоторые производители уже экспортируют свою продукцию в ЕС.

korzonews.info