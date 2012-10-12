22 человека погибли во время урагана в Бангладеш

По меньшей мере 22 человека погибли во время мощного урагана, обрушившегося накануне на прибрежную часть Бангладеш.

Более тысячи рыбаков продолжают числиться пропавшими без вести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бангладешскую газету Daily Star.

По информации СМИ, до сих пор нет никаких сведений о десятках рыбацких лодок, которые были застигнуты штормом в Бенгальском заливе. По разным данным, более тысячи человек числятся пропавшими без вести, поскольку многие лодки были отнесены ураганным ветром далеко в море.

Ураган, пришедший с Бенгальского залива, обрушился на южную часть Бангладеш в четверг. Повалены тысячи деревьев, сорваны крыши и повреждены более двух тысяч домов в округах Ноакхали и Бхола, а также в городе Читтагонг. В ряде районов нарушены связь и электроснабжение.