В Краснодарском крае очередная вспышка африканской чумы свиней

В Краснодарском крае России зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«При лабораторных исследованиях, проведенных в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория», проб патологического и биологического материала, отобранного от павших и живых свиней, выявлен генетический материал вируса АЧС. Животные принадлежат ОАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» Динского района», - говорится в сообщении. На предприятии находится более 12 тыс. свиней.

Отмечается, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции в соответствии с действующей инструкцией по предупреждению и ликвидации АЧС.

В тоже время управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю сообщает, что в начале месяца проводился контроль функционирования охранно-карантинных полицейских постов расположенных на границе региона. Было выявлено, что на некоторых постах остановка и досмотр автотранспорта проводились не в полном объеме, а выборочно, что создает реальную угрозу разноса возбудителя АЧС за пределы Краснодарского края в условиях действующих шестимесячных ограничений.

Всего в 2012 году в Краснодарском крае зарегистрировано 24 неблагополучных пункта и два инфицированных объекта среди домашних свиней, один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

Напомним, что предыдущая вспышка африканской чумы свиней(АЧС), 23-я с начала года в Краснодарском крае РФ, была зафиксирована 10 сентября.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболевают, погибает.