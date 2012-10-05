Маска из аспирина избавляет от угрей и черных точек

Аспириновая маска подходит для жирной и проблемной кожи. Помогает избавиться от угрей и черных точек.

"Салицилова кислота, которую содержит аспирин, снимает воспаление. Аспирин действует как скраб, хорошо очищает кожу, удаляя омертвевшие клетки с поверхности кожи, - говорит косметолог винничанка Елена Висицька, 29 лет. - Маска помогает избавиться от отеков и вросших волос".

Прежде чем наносить маску (4 таблетки, 1 столовую ложка теплой воды и чайная ложка меда, держать на лице 10 мин.), следует убедиться нет ли аллергии на один из компонентов.

"Нанесите смесь на маленький участок кожи, смойте и подождите 2 часа. Сыпей нет, значит можно использовать. Если есть аллергия на мед, то замените его маслом жожоба, - советует косметолог. - Тем, кто хочет сохранить загар после моря или ходит в солярий , маску делать не следует. У кого нормальная кожа, смесь следует наносить на участки с прыщами и черными точками ".

Также не следует делать маску беременным, женщинам, кормят младенца, тем, кто имеет на коже порезы и свежие раны.

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