В Японии гигантские шершни покусали людей

По меньшей мере 25 человек были госпитализированы в префектуре Ямагути на западе Японии с укусами гигантского шершня, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел вблизи одной из местных старших школ. В результате "нападения" судзумэбати, что дословно переводится как "воробей-пчела", были госпитализированы 25 человек. Большинство из них - старшеклассники. Также была госпитализирована женщина в возрасте около 70 лет.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Судзумэбати или японский гигантский шершень внешне напоминает обыкновенную осу, но гораздо больших размеров, и обитает исключительно на японских островах. В редких случаях его размер достигает восьми сантиметров в длину. В большинстве своем размер туловища данного насекомого составляет около четырех-пяти сантиметров, размах его крыльев равен шести сантиметрам, что послужило причиной его японского названия - "воробей-пчела". В Японии его также называют "пчела-убийца".

Судзумэбати отличаются от многих подвидов своих сородичей особой агрессивностью, и зачастую нападают не только на улья обыкновенных медоносных пчел, но и на человека.

Укусы судзумэбати вызывают анафилактический шок и требуют немедленной госпитализации.

Ежегодно от укусов японских гигантских шершней в Стране восходящего солнца гибнет более 40 человек.

Кроме этого, судзумэбати являются настоящей катастрофой для местных пчеловодов, ведь всего один шершень данного вида способен всего за минуту убить до сорока пчел.