Свежие фрукты повреждают зубы, если их неправильно употреблять. Об этом рассказал донецкий врач-стоматолог Владимир Павлов.

Специалист напомнил, что в свежих фруктах в больших количествах содержатся органические кислоты. Они могут повреждать эмаль зубов, повышая их чувствительность. Чтобы обезвредить эти кислоты, врач рекомендует после употребления свежих фруктов прополаскивать рот водой.

В.Павлов также подчеркнул, что не стоит есть яблоки сразу после чистки зубов. Содержащиеся в яблоках кислоты вступают в контакт с кристаллами эмали, на которых сразу после чистки нет пелликулы - защитной органической оболочки из белков слюны.

Кроме того, врач советует есть твердые яблоки не откусывая, а разрезая на дольки, чтобы не травмировать десны. Особенно это актуально для людей, которые прошли через реставрацию зубов.

likar.info