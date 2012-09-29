На Японию обрушился тайфун "Джелават"

Число пострадавших в результате обрушившегося на юг Японии тайфуна "Джелават" увеличилось до 65 человек, обесточены более 331 тысяч домов, передает риа «Новости».

По информации Национального метеорологического агентства Японии, тайфун "Джелават", ставший 17-м тайфуном в этом сезоне на северо-западе Тихого океана, находится рядом с префектурой Кагосима и движется на северо-восток со скоростью 30 километров в час.

Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость шквалистого ветра, сопровождающего циклон, достигает 45 метров в секунду, с порывами до 65 метров в секунду.

По состоянию на 17.00 по местному времени (11.00 по киевскому времени), в районе города Наха была зафиксирована максимальная скорость ветра в 61,2 метра в секунду. Скорость выпадения осадков в районе тайфуна составляет 55 миллиметров в час. Высота волн уже достигает около 12 метров.

В результате тайфуна травмы получили уже 65 человек. Информации о жертвах стихии пока не сообщается. Более 4 тысяч человек эвакуированы из своих домов в результате угрозы их затопления.

Без электричества остаются 331 тысяча 500 домов, что составляет примерно 60% от общего числа строений на острове Окинава.

Все вылеты из аэропорта Наха, запланированные на субботу, отменены. Метеорологи предупреждают об опасности оползней из-за дождей, сопутствующих тайфунам, а также о необходимости соблюдать осторожность из-за сильного порывистого ветра.

Согласно прогнозам Национального метеорологического агентства, к воскресенью тайфун должен достигнуть главного японского острова Хонсю.