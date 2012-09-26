Продукты с фруктозой опасны для печени

Американские ученые из Медицинского центра Дюкского университета провели исследование с участием 244 диабетиков. У всех пациентов определили уровень мочевой кислоты и печеночного АТФ (нуклеотид, играющий важную роль в обмене энергии и веществ). Все участники прошли МР-исследование и указали количество фруктозы, употребляемой каждый день.

Сопоставив результаты, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление продуктов с глюкозой может нарушить энергетический баланс клетки и привести к повреждению печени. Кроме того, повышение уровня мочевой кислоты, происходящее в ответ на употребление фруктозы, вероятно, является маркером энергетического истощения клеток. Это, в свою очередь, может быть фактором развития неалкогольной жировой болезни печени.

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