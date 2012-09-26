Марш протеста в Мадриде: более 60 человек получили травмы

Марш протеста в Мадриде перерос в ожесточенные столкновения с полицией, когда демонстранты попытались прорваться к зданию парламента через полицейские заграждения. Стражи порядка применили против манифестантов резиновые пули и дубинки, сообщает ZN.ua.

Более 60 человек получили травмы в результате разгона многотысячной демонстрации протеста возле здания парламента в центре столицы Испании Мадрида. Среди пострадавших - 27 полицейских. Задержано около трех десятков участников манифестации, сообщает в среду, 26 сентября Deutsche Welle.

Первоначально мирный марш протеста вечером во вторник, 25 сентября, перерос в ожесточенные столкновения с полицией, когда некоторые демонстранты в авангарде попытались прорваться к зданию парламента через полицейские заграждения. Стражи порядка, которых было около полутора тысяч, применили против манифестантов резиновые пули и дубинки. Некоторые демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками, однако большая часть людей вела себя мирно. После полуночи полиция вытеснила с площади последних демонстрантов, не оказывавших никакого сопротивления.

Участники акции, организованной через социальные сети и проводившейся под лозунгом «OccupyCongress» («Захвати парламент»), протестовали против политики жесткой экономии и требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Это правительство на протяжении девяти месяцев пытается привести в порядок государственные финансы. В качестве крайней меры М.Рахой уже не исключает пенсионной реформы, хотя в ходе предвыборной кампании он обещал не сокращать пенсии.

Испания переживает вторую волну кризиса за последние три года. Уровень безработицы в стране достиг 25%. А дефицит госбюджета составил в августе 50,1 млрд евро.