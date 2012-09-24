Более половины россиян верят в сглаз и порчу

Более половины россиян верят в религиозные чудеса, Царствие Небесное, сглаз и порчу.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, верите ли вы или не верите в Царство Небесное, утвердительно ответили 53% опрошенных (верю, что существует – 22%, скорее всего существует – 31%). Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов (скорее всего не существует – 19%, верю, что не существует -10%). Затруднились с ответом 18%.

В тоже время, 49% опрошенных верят в с существование ада (верю, что существует – 18%, скорее всего существует – 31%). Противоположного мнения придерживаются 32% респондентов (скорее всего не существует – 21%, верю, что не существует -11%). Затруднились с ответом 19%.

При этом 52% опрошенных верят в религиозные чудеса (верю, что существует – 17%, скорее всего существует – 35%). Не верят в религиозные чудеса 33% (скорее всего не существует – 23%, верю, что не существует -10%). Затруднились с ответом 16%.

Также верят в сглаз, порчу 59% опрошенных (верю, что существует – 21%, скорее всего существует – 38%). Противоположного мнения придерживаются 28% респондентов (скорее всего не существует – 18%, верю, что не существует -10%). Затруднились с ответом 13%.

Опрос был проведен 10-13 августа 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных, статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.