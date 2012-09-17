Более 40% болезней желудочно-кишечного тракта - из-за воды

Водопроводная вода, а точнее различные химикаты и загрязняющие вещества, содержащиеся в ней, являются ответственными за более чем 40% острых желудочно-кишечных расстройств, регистрирующихся ежегодно на территории США – к такому выводы пришли недавно ученые.

При этом в развитых и развивающихся странах, где состояния трубопроводов еще хуже, по причине плохой питьевой воды могут развиваться до 75%-80% всех случаев проблем с желудком и кишечником.

Исследователи подсчитали, что из 1,1 миллиона острых желудочно-кишечных расстройств 470 тыс. происходят по причине употребления загрязненной питьевой воды. Часть расстройств вызывает плохая дезинфекция – здесь традиционно речь идет о небольших городах и деревнях, в то время как большая часть случается в связи с чрезмерной дезинфекцией, когда дезинфицирующие вещества не выводятся из трубопровода, а продолжают там циркулировать в количествах, опасных для здоровья потребителей. Наличие различные химикатов, которые призваны бороться с бактериями и паразитами в питьевой воде, является обычной вещью в крупных водоканалах, обслуживающих большое количество населения, чаще всего в крупных городах.

При этом более чем 100 миллионов человек в США полагаются на воду, которая поставляется в дома, школы и предприятия из государственных систем водоснабжения. Согласно недавно обнародованной статистике в каждом пятом случае эта вода берется из подземных скважин, а не озер, рек или других надземных источников. Такая вода, по словам исследователей, является потенциально более опасной для здоровья человека. Значительная часть этой воды либо не дезинфицировать вообще, либо не дезинфицируется должным образом, позволяя выжить болезнетворным микроорганизмам.

Исследователи отмечают, что система организации водоснабжения в США оставляет желать лучшего, в связи с этим ученым прогнозирует рост статистики заболеваемости по острым кишечным расстройствам. «Организация системы водоснабжения в том виде, в котором она должна существовать – это вопрос огромных финансовых вложений. При этом создание, поддержка и переоснащение такой системы также будут обходиться государству в довольно крупные суммы денег ежегодно. В связи с этим мы не ждем улучшения ситуации в ближайшие годы» – отмечается в официальном отчете по исследованию.

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