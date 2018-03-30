Социальные сети - измеритель самооценки

Пред­ла­гая об­на­ро­до­вать свои вку­сы и увле­че­ния, фо­то­гра­фии и ви­део, се­мей­ные за­бо­ты и по­ли­ти­чес­кие при­страс­тия, со­об­щест­ва и бло­ги да­ют нам мас­су по­во­дов всту­пить в бе­се­ду или при­гла­сить к об­ще­нию но­вых лю­дей.

Уве­ли­че­ние чис­ла се­те­вых френ­дов, их по­ло­жи­тель­ный от­клик на на­ши за­пи­си, де­сят­ки поздрав­ле­ний в день рож­де­ния – все это ра­бо­та­ет на на­ше эго, удов­летво­ря­ет ес­тест­вен­ное же­ла­ние быть при­ня­ты­ми и одоб­рен­ны­ми.

Со­ци­аль­ные се­ти дейст­ву­ют как из­ме­ри­тель са­мо­оцен­ки. «Ре­нар­цис­си­руя» тех, кто в этом нуж­да­ет­ся, – лю­дей с за­ни­жен­ной са­мо­оцен­кой, пе­ре­жив­ших дра­му, ока­зав­ших­ся в изо­ля­ции, – они по­зво­ля­ют лег­че ус­та­нав­ли­вать кон­такт с дру­ги­ми.

Дейст­ви­тель­но, го­раз­до сме­лее мы при­гла­ша­ем ко­го-то в друзья, ког­да в на­шем про­фи­ле уже фи­гу­ри­ру­ет две сот­ни френ­дов, – если пред­ло­же­ние бу­дет про­игно­ри­ро­ва­но, это уже не на­не­сет уда­ра по на­ше­му са­мо­лю­бию. Глав­ное, что­бы ко­ли­чест­во френ­дов не пре­вы­си­ло на­ши воз­мож­нос­ти пол­но­цен­но об­щать­ся с каж­дым из них.

Ско­рее все­го, стрем­ле­ние иметь как мож­но боль­ше вир­ту­аль­ных дру­зей но­сит вре­мен­ный ха­рак­тер. Прос­то мы с эн­ту­зи­аз­мом шко­ля­ра осва­ива­ем но­вые тех­но­ло­гии, а ког­да эн­ту­зи­азм сме­нит­ся при­выч­кой, по­явит­ся ба­ланс меж­ду ко­ли­чест­вом и ка­чест­вом.

По­мощь и под­держ­ка

В Се­ти мы час­то ищем тех, кто пе­ре­жил си­ту­а­цию, срав­ни­мую с на­шей, и го­тов по­де­лить­ся сво­им опы­том: при рож­де­нии ре­бен­ка, раз­во­де, бо­лез­ни, по­ис­ке ра­бо­ты или адап­та­ции в но­вой сре­де.

Сот­ни фо­ру­мов по­зво­ля­ют уста­но­вить свя­зи, ос­но­ван­ные на об­ме­не ин­фор­ма­ци­ей, со­чувст­вии и вза­и­мо­по­мо­щи. На те­ма­ти­чес­ких фо­ру­мах мы чувст­ву­ем, что не оди­но­ки, что мы при­част­ны к не­ко­ей общ­нос­ти лю­дей – тех, кто пе­ре­жил то же, что и мы.

Кро­ме то­го, бла­го­да­ря ано­ним­нос­ти ин­тер­нет-об­ще­ния воз­ни­ка­ет эф­фект ис­по­ве­ди, как со слу­чай­ным по­пут­чи­ком в по­ез­де. Страх быть отвер­жен­ным – один из са­мых силь­ных стра­хов, по­это­му в об­ще­нии с людь­ми, ко­то­рые нам не­без­раз­лич­ны, мы не­ред­ко бо­им­ся рас­крыть­ся до кон­ца. А рас­ска­зы­вая о се­бе вир­ту­аль­ным зна­ко­мым в ин­тер­не­те, мо­жем осо­знать те чувст­ва, в ко­то­рых бо­я­лись са­ми се­бе при­знать­ся.

Бо­лее лег­кие свя­зи

В дру­жес­ком об­ще­нии по ин­тер­не­ту мы чувст­ву­ем се­бя рас­кре­по­щен­ны­ми еще и по­то­му, что нас не стес­ня­ет фи­зи­чес­кое при­сут­ст­вие со­бе­сед­ни­ка и мы го­то­вы рас­ска­зать о се­бе бо­лее со­кро­вен­ные ве­щи, чем ре­ши­лись бы при лич­ной встре­че.

Об­ще­ние с дру­гом в ин­тер­не­те со­зда­ет у нас ощу­ще­ние по­сто­ян­но­го при­сут­ст­вия дру­го­го в об­щем для нас прост­ранст­ве.

Вмес­те с тем мы ни­ког­да не зна­ем, есть ли он там имен­но в дан­ный мо­мент, чи­та­ет ли то, что мы пи­шем, со­пе­ре­жи­ва­ет ли нам по-на­сто­я­ще­му, – и это сво­е­го ро­да «от­сут­ст­ву­ю­щее при­сут­ст­вие». В веб-прост­ранст­ве мы слов­но от­ка­зы­ва­ем­ся от же­ла­ния стать не­об­хо­ди­мы­ми для дру­го­го.

Воз­ни­ка­ет риск удов­летво­рить­ся не слиш­ком «во­вле­чен­ны­ми» от­но­ше­ни­я­ми, в то вре­мя как для друж­бы не­об­хо­ди­ма те­лес­ность. Бы­ва­ют си­ту­а­ции, ког­да од­них слов не­до­ста­точ­но, ког­да они не за­ме­нят взгля­да, объ­я­тия, фи­зи­чес­ко­го при­сут­ст­вия.

Дейст­ви­тель­но, по­рой мы так нуж­да­ем­ся в том, что­бы ви­деть сво­их дру­зей, хо­дить к ним в гос­ти, вмес­те сме­ять­ся и пе­ре­жи­вать, чувст­во­вать их пле­чо, а не толь­ко об­ме­ни­вать­ся су­хой ин­фор­ма­ци­ей и вспо­ми­нать про их день рож­де­ния бла­го­да­ря «на­по­ми­нал­ке» Facebook.

zhinka.info