Социальные сети - измеритель самооценки
Увеличение числа сетевых друзей, десятки поздравлений в день рождения – все это удовлетворяет естественное желание быть принятыми и одобренными...
Предлагая обнародовать свои вкусы и увлечения, фотографии и видео, семейные заботы и политические пристрастия, сообщества и блоги дают нам массу поводов вступить в беседу или пригласить к общению новых людей.
Увеличение числа сетевых френдов, их положительный отклик на наши записи, десятки поздравлений в день рождения – все это работает на наше эго, удовлетворяет естественное желание быть принятыми и одобренными.
Социальные сети действуют как измеритель самооценки. «Ренарциссируя» тех, кто в этом нуждается, – людей с заниженной самооценкой, переживших драму, оказавшихся в изоляции, – они позволяют легче устанавливать контакт с другими.
Действительно, гораздо смелее мы приглашаем кого-то в друзья, когда в нашем профиле уже фигурирует две сотни френдов, – если предложение будет проигнорировано, это уже не нанесет удара по нашему самолюбию. Главное, чтобы количество френдов не превысило наши возможности полноценно общаться с каждым из них.
Скорее всего, стремление иметь как можно больше виртуальных друзей носит временный характер. Просто мы с энтузиазмом школяра осваиваем новые технологии, а когда энтузиазм сменится привычкой, появится баланс между количеством и качеством.
Помощь и поддержка
В Сети мы часто ищем тех, кто пережил ситуацию, сравнимую с нашей, и готов поделиться своим опытом: при рождении ребенка, разводе, болезни, поиске работы или адаптации в новой среде.
Сотни форумов позволяют установить связи, основанные на обмене информацией, сочувствии и взаимопомощи. На тематических форумах мы чувствуем, что не одиноки, что мы причастны к некоей общности людей – тех, кто пережил то же, что и мы.
Кроме того, благодаря анонимности интернет-общения возникает эффект исповеди, как со случайным попутчиком в поезде. Страх быть отверженным – один из самых сильных страхов, поэтому в общении с людьми, которые нам небезразличны, мы нередко боимся раскрыться до конца. А рассказывая о себе виртуальным знакомым в интернете, можем осознать те чувства, в которых боялись сами себе признаться.
Более легкие связи
В дружеском общении по интернету мы чувствуем себя раскрепощенными еще и потому, что нас не стесняет физическое присутствие собеседника и мы готовы рассказать о себе более сокровенные вещи, чем решились бы при личной встрече.
Общение с другом в интернете создает у нас ощущение постоянного присутствия другого в общем для нас пространстве.
Вместе с тем мы никогда не знаем, есть ли он там именно в данный момент, читает ли то, что мы пишем, сопереживает ли нам по-настоящему, – и это своего рода «отсутствующее присутствие». В веб-пространстве мы словно отказываемся от желания стать необходимыми для другого.
Возникает риск удовлетвориться не слишком «вовлеченными» отношениями, в то время как для дружбы необходима телесность. Бывают ситуации, когда одних слов недостаточно, когда они не заменят взгляда, объятия, физического присутствия.
Действительно, порой мы так нуждаемся в том, чтобы видеть своих друзей, ходить к ним в гости, вместе смеяться и переживать, чувствовать их плечо, а не только обмениваться сухой информацией и вспоминать про их день рождения благодаря «напоминалке» Facebook.