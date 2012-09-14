В Гватемале - извержение вулкана: людей массово эвакуируют

В Гватемале в связи с извержением вулкана Фуэго, расположенного в 40 километрах к юго-западу от столицы страны, производится массовая эвакуация населения.

Вывезти из опасных районов предстоит около 33 тысяч человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По данным вулканологов, нынешнее извержение Фуэго – мощнейшее с 1999 года. Столбы пепла достигают тысячи метров в высоту, лавой покрыта семикилометровая территория на южном и юго-западном склонах вулкана.

Власти Гватемалы рекомендовали авиадиспетчерским службам закрыть прилегающее к Фуэго воздушное пространство – в связи с быстрым распространением вулканической пыли.