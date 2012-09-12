Простые рецепты для красоты волос и кожи лица

Еще совсем недавно главными пациентами врачей-трихологов были люди старше 30 лет. Сегодня все чаще проблемы с волосами появляются у молодых людей от 18 лет. Нередко это следствие внутренних неполадок в организме. Но что бы ни стало причиной проблем с шевелюрой, следует помнить, что она нуждается в уходе и поддержке, не менее чем кожа лица или рук.

Необходимо правильно подобрать ежедневный уход за кожей головы и волосами с использованием шампуня и обязательно бальзама или тоника для кожи головы. Они приподнимают стержень волос над кожей головы и визуально увеличивают объем прически.

Также рекомендуется хотя бы раз в неделю делать маску для волос из природных компонентов. Так, например, рыжеволосая кинодива Николь Кидман укрепляет волосы маской из распаренного черного хлеба с двумя куриными желтками, а затем на волосы накладывается компресс из клюквенного морса. Это придает неповторимый оттенок ее локонам и заодно нейтрализует щелочное действие ополаскивателя волос. А испанка Пенелопа Крус делает сложный состав для маски с мякотью плодов манго, настоем зерен кофе, отваром корицы, кленовым сиропом и желтками перепелиных яиц. Все это взбивается в миксере до густой пены и наносится на кожу головы и волосы на целый час. Как ей удается все это смыть, актриса умалчивает.

Умываемся с киви

Тонизирующие и отбеливающие маски для лица - верный и надежный способ быстро приобрести свежий и здоровый внешний вид. Но прежде чем наносить маску, кожу необходимо очистить, иначе толку не будет.

Рецепт лосьона с очищающим и тонизирующим свойством

1 ст. ложку готового аптечного экстракта травы (на выбор: ромашка, шалфей, липовый цвет, полевой хвощ, лепестки роз) залить стаканом кипятка; остудить и процедить.

Для жирного типа кожи в этот лосьон можно добавить 1 ч. ложку водки. Кстати говоря, если протирать лицо таким лосьоном каждое утро, постоянный запас свежести обеспечен.

Рецепт скраба для лица и тела

Перемешать полстакана сметаны с 1 ст. ложкой соли. Нанести, подержать и смыть, потерев мочалкой.

Для очищения кожи:

протереть лицо кусочком киви с кожицей (этот фрукт богат минеральными веществами и витаминами, которые питают и освежают).

МАСКИруемся на здоровье

После очистки кожи лица наносим маску. Предлагаем несколько рецептов освежающих масок быстрого действия.

Для сухой и комбинированной кожи:

1. 20 г дрожжей, 1 ст. ложка сметаны, 1 ст. ложка молока; смешать дрожжи со сметаной, добавить молока до образования кашицы; нанести на лицо на 20 минут; смыть теплой кипяченой водой.

2. Нанести на 10 минут майонез или сметану, смыть теплой водой - питает и отбеливает кожу.

Если времени привести себя в порядок совсем мало и готовить маску некогда, смело наносите на лицо кашицу из овощей, фруктов или ягод из холодильника. Подойдут виноград, клюква, яблоки, свежие огурцы, бананы.

После любой маски нужно нанести ваш любимый крем по типу кожи.

Натуральные продукты - настоящая скорая помощь для кожи. Они нормализуют обмен веществ, замедляют процесс увядания и улучшают цвет лица.

Чтобы глазки заблестели

Больше всего усталость выдают глаза, поэтому начинаем с них. Снять отечность и припухлость помогут компрессы из тертого сырого картофеля, а также с чайной заваркой или отварами трав (на выбор: ромашка, шалфей, липовый цвет, полевой хвощ, лепестки роз, корни и листья петрушки). Держать их нужно минут 15. Умываться после компресса необязательно. А вот нанести крем или гель для век или области вокруг глаз не помешает.

Несколько слов о макияже

Усталость скроют тени для век нейтральных мягких тонов, а вот розовые или лиловые, наоборот, подчеркивают утомленность и красноту глаз. Еще хорошо маскируют красноту серая подводка и серая или темно-коричневая тушь.

Чтобы отвлечь внимание от глаз, сделайте акцент на губах. Для этого помада должна быть на тон-два ярче, чем румяна.

По материалам "Комсомольской правды".