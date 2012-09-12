Датские ученые раскрыли загадку гемоглобина

Ученые исследовательского центра Университета Орхуса (Aarhus University) сумели решить научную задачу, которая считалась неразрешимой с 60-х годов XX века. Проблема заключалась в выяснении структуры защитного белкового комплекса, который образуется, когда гемоглобин высвобождается из эритроцитов и становится токсичным. Такой токсический эффект характерен для многих заболеваний, при которых нарушается стабильность эритроцитов, например, для малярии, пишет Ремедиум.



С технической точки зрения, самое важное в статье датских ученых, опубликованной в Nature – создание высокоразрешающей карты так называемого «гаптоглобин-гемоглобинового комплекса».



«После множества неудачных экспериментов прорыв внезапно произошел когда мы отказались от использования человеческого материала, и отправились на местную скотобойню, чтобы купить свиной крови. Не особенно высокотехнологичный подход, но именно переход от изучения человеческой крови к образцам других, биологически близких, видов, произвел магический эффект», - говорит Сёрен Краг Моструп (Soren Kragh Moestrup), руководитель группы в департаменте биомедицины.



Токсический эффект гемоглобина потенциально опасен для всех тканей, особенно для почек. Однако организм обладает сложной системой защиты. Первая линия защиты осуществляется гаптоглобином, который связывает гемоглобин и направляет его к рецептору, который поглощает гемоглобин-гаптоглобиновый комплекс. Кстати, функция данного рецептора, названного CD163, была открыта этой же исследовательской группой.



«Теперь мы показали, как именно образуется этот уникальный комплекс, создав детальную трехмерную карту каждого атома», - говорит доктор Кристиан Андерсен (Christian Brix Folsted Andersen), один из главных участников проекта. Результаты исследования также привели к неожиданному открытию нового типа белковой структуры и оформлению патентной заявки, касающейся применения открытия в производстве синтетических протеинов с целью использования в терапии и диагностике.