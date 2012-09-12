В легких свиней выявлен смертельно опасный грипп, передающийся по воздуху

Вирусологи под руководством Роберта Уэбстера из Исследовательского детского госпиталя имени святого Иуды сделали неожиданное и очень неприятное открытие: в легких обычных свиней они обнаружили новый штамм вируса гриппа H1N2. Как показали исследования, он способен заражать млекопитающих (хорьков) и человека воздушно-капельным путем. Штамм вызывает тяжелое течение заболевания, отмечает Меддэйли.

До недавнего времени все штаммы гриппа, вызывавшие опасения ученых с точки зрения возникновения пандемии, не распространялись воздушно-капельным путем. Заразиться человек мог только через прямой контакт с инфицированным животным или птицей.

Новый же штамм выделили из тканей легких свиней, забитых на корейских скотобойнях еще в 2009 году. Было подтверждено, что именно домашние свиньи выступают в роли инкубатора новых штаммов, так как в их легких есть уязвимые места, позволяющие проникнуть вирусу, обычно заражающему птиц или людей. Иногда, оказавшись в организме одного животного, два вируса обмениваются генами и мутируют.

В лабораторных условиях ученым удалось вырастить штаммы H1N2 и H3N2 для дальнейшего тестирования на мышах и хорьках. В течение двух недель специалисты наблюдали за животными. Они убедились: большинство штаммов успешно размножались на слизистой носа, но не могли самостоятельно проникнуть в легкие животных. Правда, было исключение - представитель подтипа H1N2 - штамм Sw/1204. Он легко проникал в трахеи и другие части дыхательной системы при заражении через нос.

В итоге хорьки умирали за 7-10 дней. Более того, заражались и здоровые животные. Штамм также легко размножался в культурах тканей человека. По словам специалистов, данный вид вируса имеет две мутации в участках ДНК, отвечающих за синтез белков, позволяющих вирусу прикрепляться к клетке и проникать внутрь.