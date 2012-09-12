Жирная пища в диете женщин провоцирует рака груди у их дочерей

Регулярное употребление жирной пищи во время беременности не только повышает шансы на развитие рака груди у самой женщины, но и у ее дочерей, внучек и их потомков, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Мы знаем, что диета матери может влиять на здоровье ее потомства. С другой стороны, наша работа впервые показала, что обилие жирной пищи в рационе матери или высокая концентрация эстрогенов в ее организме могут негативно сказаться на здоровье нескольких поколений крыс, увеличивая шансы на появления рака груди у дочерей, но и внучек и правнучек", - пояснила одна из участниц исследования Лена Хилакиви-Кларк (Leena Hilakivi-Clarke) из университета Джорджтауна в Вашингтоне (США).

Группа биологов под руководством Сони де Ассис (Sonia de Assis) из университета Джорджтауна пыталась найти причины так называемых "семейных" случаев рака груди, наблюдая за частотой появления опухолей в молочных железах крыс и их потомков.

Как объясняют исследователи, примерно 15% женщин, страдающих от рака груди, обладают одним или несколькими родственниками с женской стороны с аналогичным заболеванием. Этот факт побудил ученых приступить к поиску генетических и негенетических факторов, обуславливающих семейную уязвимость к появлению опухолей в молочных железах.

Авторы статьи заметили, что высококалорийная диета с добавлением множества жирных продуктов ассоциируется с повышенными шансами на появление рака груди. Они проверили, влияют ли изменения, которые вызывает жирная пища, на здоровье потомства крыс.

Де Ассис и ее коллеги приобрели нескольких крыс и разделили особей женского пола на три группы. Первая из них составила контрольную популяцию - такие животные и их потомки питались нормальной пищей. Представители второй группы питались исключительно жирной пищей до наступления беременности и после зачатия, а крысы из третьей популяции начали есть высококалорийную пищу с добавлением женского гормона эстрогена на последних неделях беременности.

Оказалось, что жирная пища крайне негативно сказалась не только на здоровье матери, но и на ее потомстве - число опухолей у потомков таких крыс было на 55-60% выше, чем у грызунов из контрольной группы. Аналогичный по силе эффект возникал и среди животных, чьи матери питались жирной пищей с добавкой эстрогена во время беременности.

По словам биологов, этот феномен сохранялся и в последующих двух поколениях грызунов, как при наследовании по женской, так и по мужской линиям. Как полагают ученые, столь продолжительный эффект связан с изменениями, которые произошли в белковой "упаковке" молекул ДНК в клетках зародышей.

"Гаметы - "заготовки" половых клеток - развиваются еще внутри зародыша. Внутриутробное воздействие жирных кислот на клетки может нарушить то, какие гены должны быть "включены", а какие - "выключены". Эти изменения могут передаваться по наследству и поддерживать высокую уязвимость к раку груди в течение нескольких поколений", - пояснила де Ассис.

Как отмечают авторы статьи, такие изменения можно обратить вспять при помощи специальных лекарств, исправляющих повреждения в белках, окружающих молекулу ДНК.

"Легко представить себе, как наше исследование можно связать со здоровьем человека, тем более что наше общество просто пропитано жирной пищей, а в пище и воде нередко встречаются небольшие дозы эстрогена", - заключает де Ассис.



РИА Новости