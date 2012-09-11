В Якутии обнаружены живые клетки мамонта

В Усть-Янском районе Якутии участники международной палеонтологической экспедиции "Яна-2012" обнаружили уникальные материалы по изучению мамонта, в том числе живые клетки доисторического животного.

Как сообщает NEWSru, по информации пресс-службы Северо-Восточного федерального университета, в экспедиции приняли участие специалисты из России, Кореи, США, Канады, Швеции, Англии.

Находкой уже заинтересовался профессор с весьма скандальной репутацией, руководитель корейского фонда Sooam Biotech Хван У Сук. По его мнению, клетки могут быть использованы при клонировании мамонта.

Результаты экспедиции будут опубликованы в авторитетных научных журналах, а подробный видеоматериал на эту тему можно будет увидеть в следующем году на канале National Geographic.

Первые попытки оживить мамонтов были предприняты еще в 1990-х годах, однако они оказались провальными. В прошлом году о намерении воскресить древних животных заявил профессор Киотского университета Акира Иритани. Он собирался выделить ядра в клетках мамонта, а затем поместить их в яйцеклетки самки африканского слона, которая должна была стать суррогатной матерью.

Также клонировать мамонта собирался генетик из Южной Кореи Хван У Сук, три года назад осужденный за растрату бюджетных денег, а ранее приписавший себе научные открытия.

Мамонты жили в четвертичном периоде на территории Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Основные виды по размерам не превосходили современных слонов, однако североамериканский подвид животного достигал высоты 5 м и массы 12 тонн, а карликовые мамонты не превышали 2 м в высоту и были массой до 900 кг.

Эти животные вымерли около 10 тысяч лет назад во время последнего Ледникового периода. По одной из версий, решающую роль в этом процессе сыграли охотники верхнего палеолита, практически истребившие популяцию. По другой, на исчезновение мамонтов повлияло изменение климата.