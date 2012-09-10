10 самых вредных мужских привычек

1. Поздно приходят домой

До появления мобильных телефонов, классической фразой женщины было: я уже три раза ужин разогревала! С появлением мобильников, кстати, ситуация мало изменилась. Они все равно поздно приходят домой и при этом никогда не предупреждают об этом! То у них совещание, то с друзьями встретятся, то метро сломалось. В общем причина всегда найдется! То, что я сижу дома как верный пес и жду его – мало кому интересно. Женская доля такая.

2. Обсуждают женщин

Причем даже в присутствии своих половин. По улице невозможно пройти. Не только шею свернет на первую попавшуюся длинноногую красавицу, но еще и вслух начнет рассуждать. Совершенно искренне ожидая, что я поддержу эту беседу! Спасибо хоть еще не сравнивает во всеуслышание. О том, о чем они между собой говорят в мужской компании, мне даже думать не хочется.

3. Разбрасывают всюду свои вещи

Ладно бы просто разбрасывал, что, правда, само по себе уже противно. Так он еще и каждое утро начинает с того, что спрашивает: А где мои носки? А где моя рубашка? Я всегда так и говорю: Где вчера снял, там она сейчас и лежит. Дуется, обижается, говорит, что я ворчливая. Попытка заставить убрать свои вещи воспринимается в штыки. А когда мне это все надоедает, и я складываю свитера аккуратными стопками, вешаю брюки и рубашки, ныть начинает еще хуже. Ну, куда ты подевала мои вещи? Почему они чистые, поглаженные и лежат стопками?

4. Играют в компьютерные игры

Всем мужчинам после работы нужно расслабиться. В наш продвинутый век высоких технологий чаще всего они для этих целей выбирают компьютерные игры. Стрелялки, гонки, футбол, стратегии, ну или что там кому нравится? Почему? В качестве ответа на этот вопрос можно написать диссертацию! А если вкратце, то потому, что они хотят где-то еще самоутвердиться. Почувствовать себя Шумахером, Кака или Властелином мира.

5. Любят полежать на диване

Второй по популярности способ отдохнуть. Ну милая, я так устал. Я не буду мыть посуду. Давай лучше посидим на диване. А, не хочешь? Дел много? Ну тогда я один полежу. Конечно, если я буду сидеть вместе с ним, дом через две недели превратится в неизвестно что! Я такого не переживу.

6. Не любят делать что-то по дому

Основная причина двух предыдущих пунктов. А еще кучи других проблем. Есть же в доме чисто мужская работа. Например, дырку просверлить, гвоздь вбить или помыть грязную плиту. Добиться того, чтобы она была выполнена прямо здесь и сейчас нереально. Приходится задабривать, уговаривать, кричать, идти на хитрость и даже обман. Ну, в общем проще самой сделать. Только я предпочитаю давить, а то привыкнут, расслабятся.

7. Обожают собираться чисто мужской компанией

"Любимая, тебе там будет скучно", поцелуй в щечку и прощай как минимум на весь вечер. А то и на пару дней, если их "компания" отправляется на рыбалку, охоту, в загородный домик к приятелю и так далее. Я, конечно, в отместку, соберу свою женскую гвардию. И мы, может быть, даже отправимся в стрип-клуб и от души повеселимся. Но я, вообще-то, где-то в глубине души его очень люблю. И хотела бы посидеть с ним вдвоем, чисто смешанной женско-мужской компанией. Думаю, мы нашли бы чем заняться…

8. Чересчур эмоциональны там, где не надо

Например, орут диким голосом, когда наши забивают/не забивают. А когда я рассказываю о том, какой все-таки козел мой начальник – сонно кивают в ответ. Получается, что стадо мужиков, гоняющих по полю мячик, заведомо интереснее, чем я и мои проблемы.

9. Таскают еду

Когда я готовлю. При чем не важно что это – мясной рулет или праздничный торт. Во все нужно влезть, все нужно попробовать. А если еще и найдет что-то по-настоящему вкусное, то уничтожить на корню еще до подачи блюда на стол. Только и успевай отгонять, как назойливую муху.

10. Храпят во сне

Громко, раскатисто. И ничего не помогает. Ни толкать (растолкаешь такого), ни свистеть… Так и приходится полночи не спать! А между прочим на утро нам обоим на работу.

Вообще-то, список вредных мужских привычек не имеет конца. Причем у каждого свой индивидуальный набор. Ты можешь продолжить его, отвести душу. Кстати, мужчины, если таковые сюда заглянут, могут составить свой список из 10 вредных женских привычек. Будет весьма интересно почитать, не правда ли?

korzonews.info