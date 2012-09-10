Рыбий жир научит детей читать

Прием добавок с Омега-3 жирными кислотами помогает детям улучшить навыки чтения. К такому выводу пришли эксперты из Оксфордского университета.

В проводимом эксперименте приняли участие 362 ребенка в возрасте 7-9 лет. Ежедневно в течение 16 недель они получали добавки, содержащие 600 мг омега-3 жирных кислот. Выяснилось, что дети с плохими навыками чтения догнали своих сверстников быстрее, чем группа, получавшая плацебо. За 3 недели их показатели чтения улучшились на 20%.

Авторы исследования отмечают, что пищевые добавки с омега-3 положительно воздействовали на функции мозга детей. Их родители также отметили, что за время приема жирных кислот у детей улучшилось поведение.

likar.info