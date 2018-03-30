Может ли друг заменить психолога?

Дру­жес­кая по­мощь, то есть со­чувст­вие и учас­тие, умень­ша­ет на­ше стра­да­ние, боль и тре­во­гу.

Но спус­тя не­ко­то­рое вре­мя воз­ни­ка­ет но­вая про­бле­ма, и мы сно­ва об­ра­ща­ем­ся за по­мощью к друзь­ям. В пси­хо­те­ра­пии все ина­че. Мы стре­мим­ся к то­му, что­бы у кли­ен­та воз­ник­ло ощу­ще­ние про­цес­са, дви­же­ния, по­сте­пен­но­го из­ме­не­ния. И стро­им слож­ную сис­те­му вза­и­мо­дейст­вия, для то­го что­бы тот, кто при­шел к нам за по­мощью, ра­но или позд­но мог от­ка­зать­ся от нее.

За­да­ча пси­хо­те­ра­пев­тов со­сто­ит в том, что­бы по­мочь нам по-дру­го­му взгля­нуть на собст­вен­ную жизнь. А смысл дру­жес­ко­го учас­тия – уте­шить, по­со­чувст­во­вать и под­дер­жать в на­сто­я­щий мо­мент. По­ни­мая при этом гра­ни­цы сво­их воз­мож­нос­тей, что­бы (не)вме­ша­тельст­вом не на­нес­ти дру­гу до­пол­ни­тель­ную трав­му.

Учить­ся со­чувст­вию

Мы уте­ша­ем на­ших дру­зей в труд­ные пе­ри­о­ды их жиз­ни. И на­де­ем­ся, что и они бу­дут вни­ма­тель­ны к нам: да­дут вы­го­во­рить­ся, не пе­ре­би­вая, вы­слу­ша­ют, пой­мут.

Друж­ба не­воз­мож­на без эмо­ци­о­наль­ной вклю­чен­нос­ти друг в дру­га. Пси­хо­те­ра­пев­ту для успеш­ной ра­бо­ты не­об­хо­ди­ма дис­тан­ция в от­но­ше­ни­ях с кли­ен­том. Она по­зво­ля­ет вес­ти от­кры­тый диа­лог, бла­го­да­ря ко­то­ро­му че­ло­век чувст­ву­ет, что его при­ни­ма­ют та­ким, ка­кой он есть, и мож­но го­во­рить обо всем, не опа­са­ясь осуж­де­ния или не­одоб­ре­ния.

Ра­бо­та пси­хо­ло­гов тре­бу­ет боль­ших уси­лий и мас­тер­ст­ва, и она опла­чи­ва­ет­ся. Друж­ба же бес­ко­рыст­на. Пси­хо­те­ра­пев­ты учат­ся чувст­во­вать дру­го­го че­ло­ве­ка, овла­де­ва­ют тех­ни­кой эм­па­ти­чес­ко­го слу­ша­ния.

Ко­неч­но, тем, кто вы­брал эту про­фес­сию из со­пе­ре­жи­ва­ния лю­дям, а не из же­ла­ния ма­ни­пу­ли­ро­вать и управ­лять ими, лег­че осво­ить уме­ние об­щать­ся, не осуж­дая, не оце­ни­вая дру­гих, не ста­вя им ди­аг­но­зы. Но и для них не­при­выч­но слу­шать дру­го­го (да­же если он го­во­рит о чем-то со­всем не­зна­чи­тель­ном) с тем вни­ма­ни­ем и ста­ра­ни­ем, на ко­то­рые они толь­ко спо­соб­ны. По­это­му пер­вые опы­ты пси­хо­ло­ги­чес­ко­го кон­суль­ти­ро­ва­ния про­хо­дят под кон­тро­лем су­пер­ви­зо­ра, опыт­но­го пси­хо­те­ра­пев­та.

Что же де­лать, если мы ока­за­лись не­воль­ным сви­де­те­лем то­го, как под­ру­га все боль­ше по­гру­жа­ет­ся в де­прес­сию? Быть на­сто­я­щим дру­гом в этом слу­чае озна­ча­ет на­сто­ять на том, что­бы она об­ра­ти­лась за по­мощью к про­фес­си­о­на­лам.

Опас­ная за­ви­си­мость

Две двад­ца­ти­лет­ние де­вуш­ки си­дят в ка­фе. Од­на из них, с тру­дом сдер­жи­вая сле­зы, рас­ска­зы­ва­ет о не­удач­ном ро­ма­не. По­че­му ей все вре­мя не ве­зет – мо­жет быть, с ней что-ни­будь не так?

«На са­мом де­ле ты хо­те­ла бы остать­ся од­на, те­бя это устра­ива­ет, и ты са­ма де­ла­ешь все, что­бы те­бя бро­са­ли. Ты слиш­ком ин­фан­тиль­на, что­бы взять на се­бя от­вет­ст­вен­ность за ва­ши от­но­ше­ния», – бес­страст­ным то­ном экс­пер­та отве­ча­ет ей под­ру­га.

Та­кие суж­де­ния мож­но на­звать «на­ив­ным пси­хо­ана­ли­зом» (или не­про­фес­си­о­наль­ным кон­суль­ти­ро­ва­ни­ем): в них мно­го лич­ных, без­апел­ля­ци­он­ных оце­нок и со­ве­тов, ко­то­рые удов­летво­ря­ют стрем­ле­ние к пре­вос­ходст­ву тех, кто их про­из­но­сит.

По­зи­ция осо­бо до­ве­рен­но­го ли­ца, к ко­то­ро­му окру­жа­ю­щие об­ра­ща­ют­ся за ре­ше­ни­ем сво­их лич­ных или се­мей­ных про­блем, по­вы­ша­ет са­мо­оцен­ку. И че­ло­век быст­ро при­вы­ка­ет быть «тем, кто луч­ше зна­ет» и на­чи­на­ет (час­то бес­соз­на­тель­но) иг­рать в спа­си­те­ля. Та­ким об­ра­зом он са­мо­ут­верж­да­ет­ся и за­бы­ва­ет о сво­их лич­ных про­бле­мах.

Так, ря­дом с 52-лет­ней Оль­гой всег­да мно­го под­руг, ко­то­рые нуж­да­ют­ся в под­держ­ке. Она ма­ло рас­ска­зы­ва­ет им о том, что бес­по­ко­ит и вол­ну­ет ее, но мо­жет бес­ко­неч­но об­суж­дать де­та­ли жиз­нен­ных ис­то­рий сво­их «по­до­печ­ных».

Та­кие лю­ди куль­ти­ви­ру­ют чу­жую уяз­ви­мость, что­бы не ду­мать о собст­вен­ной. Оль­га бо­ит­ся по­те­рять кон­троль над про­ис­хо­дя­щим в сво­ей жиз­ни и в ка­ком-то смыс­ле за­ви­сит от сво­их дру­зей: по­ка ря­дом есть тот, ко­му пло­хо, она бу­дет чувст­во­вать се­бя хо­ро­шо.

При­рож­ден­ные слу­ша­те­ли

И все же есть сре­ди нас те, кто осо­бен­но рас­по­ла­га­ет к от­кро­вен­нос­ти. Ес­тест­вен­ным об­ра­зом, без вся­кой вы­го­ды для се­бя. У них нет ни ма­лей­ше­го же­ла­ния быть те­ра­пев­та­ми для сво­их дру­зей. О та­ких го­во­рят – «да он при­рож­ден­ный пси­хо­лог!».

Это те, кто уме­ет вы­слу­шать, что осо­бен­но цен­но, по­сколь­ку во­круг нас го­раз­до боль­ше лю­дей, ко­то­рые ак­тив­но вме­ши­ва­ют­ся в на­шу жизнь. Это та са­мая «дру­жес­кая жи­лет­ка», в ко­то­рую мож­но удоб­но и без­опас­но по­пла­кать.

Точ­но под­би­рая сло­ва или прос­то вни­ма­тель­но слу­шая, они по­мо­га­ют нам луч­ше по­нять се­бя. Мы слов­но ви­дим в них об­ра­зы одоб­ря­ю­ще­го от­ца или уте­ша­ю­щей ма­те­ри. И та­кие лю­ди дейст­ви­тель­но час­то ста­но­вят­ся хо­ро­ши­ми пси­хо­те­ра­пев­та­ми, если ре­ша­ют по­лу­чить спе­ци­аль­ное об­ра­зо­ва­ние.

Мож­но ли от­ли­чить при­рож­ден­но­го пси­хо­ло­га от то­го, кто, пусть и не­осоз­нан­но, вы­стра­ива­ет во­круг се­бя круг «за­ви­си­мых»

Пер­вые ча­ще все­го без рев­нос­ти от­но­сят­ся к про­фес­си­о­на­лам. А че­ло­век, пре­тен­ду­ю­щий на осо­бую роль в сво­ем окру­же­нии, вос­при­ни­ма­ет про­фес­си­о­наль­ную по­мощь бо­лез­нен­но.

Вся­кая по­пыт­ка дру­зей ре­шить свои про­бле­мы без не­го вы­зы­ва­ет же­ла­ние не­мед­лен­но вер­нуть «от­ступ­ни­ка» под свое кры­ло. Су­щест­во­ва­ние дру­гих воз­мож­нос­тей ка­жет­ся угро­зой его осо­бо­му по­ло­же­нию. По­про­буй­те ска­зать, что спра­ви­лись с про­бле­мой са­ми или что со­би­ра­е­тесь пой­ти на пси­хо­ло­ги­чес­кий тре­нинг.

При­рож­ден­ный пси­хо­лог бу­дет это­му рад, а «гу­ру» сде­ла­ет все воз­мож­ное, что­бы обес­це­нить то, что де­ла­ет­ся без его ве­до­ма и учас­тия.

Раз­ные от­но­ше­ния

«На­сто­я­щий друг – тот, с кем я се­бя чувст­вую луч­ше. Это тот, с кем я мо­гу по­сме­ять­ся над со­бой и с кем мож­но по­мол­чать», – го­во­рит 32-лет­ний Сер­гей.

«Ког­да я слиш­ком увле­ка­юсь, моя луч­шая под­ру­га воз­вра­ща­ет ме­ня на зем­лю, – при­зна­ет­ся 29-лет­няя На­деж­да. – Она по­мо­га­ет мне не за­пу­тать­ся в ро­ма­нах, ведь я так склон­на вы­да­вать же­ла­е­мое за дейст­ви­тель­ное. Она го­во­рит: «Да­вай по­смот­рим, что у те­бя есть на са­мом де­ле, от­крой на­ко­нец гла­за», – и ко мне воз­вра­ща­ет­ся спо­соб­ность яс­но мыс­лить».

Са­ми пси­хо­ло­ги ни­ког­да не за­ни­ма­ют­ся пси­хо­те­ра­пи­ей с друзь­я­ми.

Мы обя­за­ны из­бе­гать двой­ных от­но­ше­ний, то есть та­ких, где к пси­хо­те­ра­пев­ти­чес­ким до­бав­ля­ют­ся от­но­ше­ния родст­ва, влас­ти, друж­бы или люб­ви. Они ме­ша­ют вы­стра­ивать те­ра­пев­ти­чес­кие от­но­ше­ния, сво­бод­ные от оце­нок. Пси­хо­те­ра­пия в этом слу­чае не мо­жет быть эф­фек­тив­ной.

По­это­му да­же для пси­хо­те­ра­пев­та друг дол­жен оста­вать­ся толь­ко дру­гом. Са­мое луч­шее, что он мо­жет сде­лать для не­го, – это уте­шить, под­дер­жать и, если по­на­до­бит­ся, дать те­ле­фон сво­е­го кол­ле­ги-про­фес­си­о­на­ла.

Ка­ким бы па­ра­док­саль­ным ни по­ка­зал­ся этот вы­вод, но чем луч­ше на­ши друзья удер­жи­ва­ют­ся от иг­ры в пси­хо­ло­га, тем силь­нее ста­но­вит­ся объ­еди­ня­ю­щее нас по­ни­ма­ние и вза­им­ное при­ня­тие. И тем бо­лее це­ли­тель­ной ока­зы­ва­ет­ся на­ша друж­ба!

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