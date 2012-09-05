Кофе со сливками портит фигуру
09:38, 05 сентября 2012Зарубежные новости
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Кладовая жиров...
Диетологи составили рейтинг напитков, увлечение которыми плохо отражается на фигуре.
Газированная вода. Каждая выпитая бутылка газировки – это сотни пустых калорий. От нее страдает не только фигура, но и зубы.
Энергетические напитки. Высококалорийный продукт. К тому же, употребление энергетиков нарушает естественную систему энергообмена в организме человека.
Кофе с добавками. Сахар, сливки и ароматизированные сиропы превращают кофе в кладовую жиров и углеводов.
Алкогольные коктейли. Алкоголь – сам по себе калорийный продукт. А компоненты коктейля (сливки, сок, сиропы) еще добавляют напитку калорий.
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