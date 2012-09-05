Кофе со сливками портит фигуру

Диетологи составили рейтинг напитков, увлечение которыми плохо отражается на фигуре.

Газированная вода. Каждая выпитая бутылка газировки – это сотни пустых калорий. От нее страдает не только фигура, но и зубы.

Энергетические напитки. Высококалорийный продукт. К тому же, употребление энергетиков нарушает естественную систему энергообмена в организме человека.

Кофе с добавками. Сахар, сливки и ароматизированные сиропы превращают кофе в кладовую жиров и углеводов.

Алкогольные коктейли. Алкоголь – сам по себе калорийный продукт. А компоненты коктейля (сливки, сок, сиропы) еще добавляют напитку калорий.

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