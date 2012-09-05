В Рио-де-Жанейро преступник, скрываясь от полиции, захватил автобус с детьми.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на мексиканские СМИ, по данным бразильской полиции, бандит и его подельник пытались угнать автомобиль, однако были застигнуты полицией. Началась погоня. Преступники укрылись в здании клиники, где взяли в заложники одну из сотрудниц. В результате перестрелки с полицией женщина получила ранения, а один из преступников был убит, передает РИА «Новости».

Подельнику удалось сбежать и спрятаться в салоне автобуса с детьми. Он потребовал от водителя, чтобы его доставили в один из районов фавел Рио-де-Жанейро. Требование было выполнено. Дети в результате происшествия не пострадали.

В настоящее время полиция разыскивает преступника, который скрылся в трущобах.

Рио-де-Жанейро является вторым после Сан-Паулу городом Бразилии по уровню распространенности фавел - бедняцких кварталов, где живут десятки тысяч человек и высок уровень преступности.