Идеальная диета: день через день

Голодайте один день, чтобы в другие есть все, что вам хочется. Возможно, именно это является идеальной диетой для похудения.

Главное, что раздражает людей в диетах, так это необходимость отказываться от тех или иных продуктов. Кому-то нужно исключать жиры, кому-то углеводы, кто-то вынужден отказываться от мяса, кто-то от хлеба, и почти все - от сладкого. Тем приятней осознавать, что все-таки существует идеальная диета, в которой можно не только есть, все что хочется, но и в любых разумных количествах, пишет Medikforum.

Если сегодня вы вообще ничего не съели, то завтра можете позволить себе тортики, бургеры, чипсы и жареную картошку. Такой режим питания носит в Британии название "диета второго дня", а наибольшую популярность ему принесла документальная передача по каналу ВВС, показанная несколько недель назад.

Автор программы медик и журналист доктор Майкл Мосли попробовал разновидность "диеты второго дня" под названием 5/2, при которой можно есть нормально пять дней, и потреблять только по 600 калорий в сутки следующие два дня. В результате за месяц доктор Мосли потерял шесть с лишним килограмм, а уровень жира в его теле снизил на 25%. Улучшились такие показатели, как холестерин и сахар в крови.

Наука подтверждает, что подобный тип питания способен не только избавить человека от лишнего веса, но и помочь прожить дольше, а также снизить риск развития таких недугов, как рак, диабет и болезнь Альцгеймера. Книга "Диета второго дня" (The Alternate Day Diet) стала одним из хитов на онлайн-портале Amazon, а многочисленные поклонники этого рациона на форумах обмениваются рецептами лучших низкокалорийных блюд на "разгрузочные дни".

Впрочем, этот режим вызывает критику специалистов по здоровому питанию. Они убеждены, что все утраченные в ходе такого экстремального рациона лишние килограммы, быстро вернуться назад после завершения диеты. А сама она теоретически может стать причиной развития расстройства питания.