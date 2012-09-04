В Латвии акушеркам и гинекологам повысили зарплату в четыре раза

С первого сентября 2012 года зарплата латвийских акушерок и врачей-гинекологов, работающих с беременными женщинами, увеличилась в четыре раза, пишет Медпортал

Повышение зарплаты медработников связано с ростом госфинансирования, выделяемого на оплату приема беременных женщин. Так, до увеличения ставок за один прием беременной акушерка получала полтора лата, а с первого сентября — восемь с половиной латов. При этом для пациентки визит к врачу остается бесплатным.

Увеличение финансирования связано с желанием улучшить демографическую ситуацию в стране. С 1980-х годов рождаемость в Латвии снизилась в два раза (с 40 тысяч детей в год в 1980-х до 19 тысяч в середине 1990-х годов), а среднее количество детей на одну женщину достигло показателя 1,1. Согласно прогнозам латвийской государственной Комиссии стратегического анализа, при сохранении нынешних тенденций через 5-10 лет рождаемость снизится до 10 тысяч детей в год.

По мнению латвийских государственных деятелей, повышение ставок финансирования увеличит доступность специалистов для жительниц страны, что, в свою очередь, позитивно скажется на демографической ситуации в стране.

Для сравнения, суммарные коэффициенты рождаемости, характеризующие среднее количество рожденных одной женщиной детей в 1980 году для России и Латвии были примерно одинаковы (1,89 и 1,9 соответственно). Это соотношение не изменилось и к 1999 году (1,17 и 1,16 соответственно). В 2009 году в среднем родилось 1,56 ребенка на одну россиянку.