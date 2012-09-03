Клетчатка – основа здорового питания

«Ешьте больше клетчатки» - рекомендуют медики. Не менее 30 г фибры или растительных волокон в сутки должен съедать взрослый человек для поддержания здоровья пищеварительной системы, стабилизации массы тела, повышения чувствительности к инсулину и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мы уже знаем, что растительные волокна содержатся в овощах и фруктах, но это еще не все источники. Как добыть клетчатку естественным путем?

Льняное семя

В двух столовых ложках льняного масла 4 грамма клетчатки, кроме того, в нем содержится большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Добавляйте масло льняного семени в салаты, смузи и овощные коктейли.

Шпинат

Зеленый овощ полезный во всех отношениях. Благодаря своим мочегонным и мягким слабительным свойствам, шпинат выводит токсины; обладает противовоспалительными свойствами, содержит много каротина и железа, улучшает обмен веществ, укрепляет кровеносные сосуды, благотворно влияет на работу щитовидной и поджелудочной желез, полезен для здоровья глаз. Кроме того, это универсальный продукт для вегетарианцев и тех, кто придерживается здоровой диеты.

В 300 граммах шпината содержится около 4 г клетчатки. Его можно использовать в качестве основы для салаты, подавать как гарнир к горячим блюдам и даже добавлять в белковые коктейли. И еще один плюс: у шпината почти нет вкуса, так что привередливый едок лет пяти, отвергающий зеленые овощи как класс, никогда не узнает о его наличии в каком-нибудь блюде.

Наши друзья: любые овощи и фрукты

Сырые или отварные овощи – разница минимальна. Капуста, кабачки, брокколи, морковь, зеленая фасоль, болгарский перец – в 200 граммах любых из этих овощей от 4 до 7 грамм клетчатки. Что касается фруктов, то предпочтительно употреблять их со съедобной кожурой. Если это невозможно (не забывайте, что многие заморские фрукты обрабатывают воском для увеличения срока хранения), ешьте мякоть. И, конечно, не забывайте про ягоды, особенно темного цвета: смородину, голубику, чернику. В них содержится большое количество антиоксидантов.

Цельное зерно

Чтобы вы яснее представляли себе, чего лишаетесь, употребляя хлебобулочные изделия из белой муки, небольшой теоретический экскурс о строении зерна. Оно состоит из зародыша и эндосперма, покрытых семенной оболочкой. В процессе переработки зародыш и оболочка удаляются, и мы получаем вкусный, но совершенно бесполезный продукт, лишенный не только клетчатки, но и витаминов (E и B, содержащихся в зародыше и оболочке, соответственно), и минеральных веществ. Больше всего клетчатки содержится в просе и овсе (10-14% в пересчете на сухое вещество), меньше всего в пшенице и кукурузе (чуть больше 2%).

Бобы, орехи, семечки

Чемпион здесь фасоль – от 10 до 14 г клетчатки на стакан, в горохе и чечевице фибры в два раза меньше. Бобовые содержат очень много белка, кроме того, у них очень низкий гликемический индекс, что является несомненным плюсом, если вы следите за своим весом. Не забывайте также про семечки и орехи (грецкие, миндаль, пекан, бразильский орех, кедровые орешки). Бонусы: высокое содержание белка и незаменимых жирных кислот. Бобовые хороши и в первых, и во вторых блюдах, а орешки дополнят и украсят любой овощной салат.

Сделай это немедленно!

Хотя польза клетчатки несомненна, не стоит сразу набрасываться на продукты, которые ее содержат. Начинайте вводить фибру в рацион постепенно, и желательно, чтобы она поступала в ваш организм из разных источников: цельнозерновой хлеб и макароны, запеченный картофель, бобовые, орехи, овощи и фрукты. Обязательно пейте много воды. Неумеренное потребление растительных волокон из одного источника может привести к проблемам с пищеварением. Полезна и растворимая (злаки, горох, морковь, яблоки, цитрусовые), и нерастворимая (отруби, кожура фруктов и корнеплодов, орехи, семечки) клетчатка. Кстати, клетчатка есть даже в специях, таких как корица, орегано, базилик и… в любимом какао!

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