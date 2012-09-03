Новый способ бросить курить

Занятия спортом помогают снизить тягу к курению. Об этом в статье в газете Daily Mail рассказали британские ученые из университета Эксетера.

По мнению исследователей, наиболее эффективны в борьбе с вредной привычкой такие виды физической нагрузки, как езда на велосипеде и быстрая ходьба.

Выводы ученых основаны на результатах 19 клинических испытаний. Во время одного из них участникам, испытывающим сильную тягу к сигаретам, предложили попытаться перебить ее с помощью физических упражнений или же пассивного отдыха (например, просмотра кино).

Потребность закурить у участников эксперимента снижалась только после физических упражнений, например, ходьбы или велосипедной прогулки. Кроме того, у них улучшалось настроение и появлялось желание вести здоровый образ жизни.

Ученые считают, что физические упражнения вполне могут быть рекомендованы курильщикам, желающим расстаться с вредной привычкой.

МедДэйли