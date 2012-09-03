В России новый закон защитит здоровье и развитие детей

В России вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, закон запрещает распространять среди детей информацию, побуждающую к причинению вреда здоровью и самоубийству; вызывающую желание потреблять наркотики, алкоголь и сигареты; отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к родителям; оправдывающую противоправное поведение, а также содержащую нецензурную брань и информацию порнографического характера и др.

Законом предусмотрена маркировка телепередач по возрасту «6+», «12+», «16+» и «18+».

Уполномоченный РФ по правам детей Павел Астахов уверен, что с введением закона в действие у органов государственной власти и институтов гражданского общества (в т.ч. родительских объединений) появятся эффективные правовые рычаги реагирования на любые попытки нравственно-психологического растления детей посредством СМИ. Подобные прецеденты случались и ранее (например, когда родительская общественность в судебном порядке требовала закрытия реалити-шоу), но из-за недостатка правой базы попытки не увенчались успехом.

По словам П.Астахова, закон соответствует мировым стандартам информационной безопасности, допускающим ограничение законом свободы получать и распространять информацию, если это необходимо в интересах охраны здоровья и нравственности детей.

Вместе с тем, действие закона, в том числе в части регулирования защиты детей от информации эротического и порнографического характера, не распространяется на оборот информационной продукции, которая имеет значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Закон был принят Госдумой РФ в декабре 2010 года и подписан Президентом России в начале 2011 года.