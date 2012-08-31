На юге Испании из-за лесных пожаров эвакуируют жителей и туристов

На юге Испании из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей и туристов.

Сильные лесные пожары в испанской провинции Малага на юге страны привели к эвакуации более пяти тысяч человек. Известно по меньше мере о двоих пострадавших, сообщает NEWru.com cо ссылкой на местную газету La Oponion de Malaga.

Эвакуированы не только местные жители, но и туристы. Это около 200 отдыхавших в отеле Hotel La Cala Resort, более 40 постояльцев Hotel Hipodromo Costa del Sol и 65 человек из гостиницы La Cala.

Лесной пожар начался вечером в четверг в окрестностях города Коин. За ночь огонь добрался до территории муниципалитетов Марбелья, Михас и Альхаурин-эль-Гранде. Зона, охваченная огнем, растянулась на 30 километров.

Пожару присвоена вторая степень опасности. Из-за стихии пришлось перекрыть участок "средиземноморского шоссе" AP-7, которое тянется вдоль всего испанского побережья Средиземного моря вплоть до границы с Францией. На ликвидации пожара задействованы 500 пожарных и военных. Дополнительные подразделения перебрасываются из других южных провинций. По данным испанского агентства EFE, в тушении пожаров примут участие девять вертолетов и восемь самолетов.