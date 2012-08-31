В США неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, погибли люди

В США в результате стрельбы, устроенной в одном из супермаркетов штата Нью-Джерси, погибли три человека, в том числе сам стрелок.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на CBS News, вызов об инциденте поступил в полицию около 4.30 в продуктовом супермаркете. По словам сотрудников магазина, неизвестный мужчина вошел с ружьем и начал стрелять. В результате стрельбы пострадали около десятка работников магазина, двое сотрудников были убиты. После этого преступник направил пистолет на себя и застрелился.

Полиция оцепила район происшествия. В момент стрельбы магазин был закрыт. В помещении находились лишь работники супермаркета.