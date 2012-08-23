У каждого второго врача в Америке - профессиональное выгорание

Около половины американских врачей подвержены профессиональному выгоранию, демонстрируя такие симптомы, как эмоциональное истощение, безразличие к результатам своей деятельности, неуверенность в себе, пессимизм и подавленность. Таковы результаты масштабного исследования, проведенного специалистами из ряда ведущих клиник и университетов США. Работа 21 августа опубликована онлайн в журнале Archives of Internal Medicine.

Авторы опросили 7 288 врачей различных специальностей. У 46 процентов участников обнаружился хотя бы один признак, присущий профессиональному выгоранию, что на десять процентов выше, чем в среднем по популяции. Причем, в отличие от других профессий, у медиков не обнаружилось прямой связи между более высоким уровнем образования и сравнительно меньшей эмоциональной и физической истощенностью, пишут Медновости.

В то же время исследование не выявило повышенного уровня депрессий и самоубийств среди врачей в сравнении с общепопуляционным уровнем, что, по мнению авторов, свидетельствует о том, что психическое состояние медиков связано именно с условиями их работы.

Самыми измученными чувствуют себя сотрудники больниц, особенно работающие в приемных покоях, и семейные врачи. Как полагают авторы исследования, это связано со значительными переработками - около 37 процентов врачей работают более 60 часов в неделю.

Профессор Тэйт Шанафелт (Tait Shanafelt) из клиники Майо, возглавлявший группу исследователей, назвал результаты работы "удивительными и беспокоящими". По его мнению, которое приводит Bloomberg, выявленная тенденция может в скором времени привести либо к сокращению количества врачей, которые раньше времени уйдут из профессии, либо к сокращению их рабочих часов, в то время, как потребность в этой профессии в США растет в связи со старением населения.