Чем старше отец, тем больше мутаций в геноме ребенка

Позднее зачатие негативно сказывается на здоровье потомства - чем старше отец, тем больше будет вредных мутаций в геноме детей. Об этом пишет со ссылкой на статью в журнале Nature.

Многие биологи считают, что качество сперматозоидов и яйцеклеток - неуклонно ухудшается с возрастом родителей. Группа ученых под руководством Августина Конга из Института генетики deCODE в Рейкъявике сравнила число мутаций в геномах отцов, матерей и новорожденных младенцев в 78 исландских семьях. Исследователи выделяли мутации в геноме младенца, отсутствующие у его отца и матери, пишет Меддейли.

В среднем, геном ребенка содержал 60 мутаций, отсутствующих у его родителей. Но число мутаций у каждого конкретного ребенка зависело от возраста отца младенца. Двадцатилетние отцы передавали потомкам всего 25 новых мутаций, тогда как младенцы, зачатые 40-летними мужчинами, содержали в своем геноме около 65 аномалий. При этом возраст матери практически не влиял на генетическое здоровье детей. В среднем, матери передавали младенцам по 15 мутаций.

Таким образом, увеличение возраста отца на один год сопровождается появлением двух новых мутаций в геноме ребенка. Последовательное накопление аномалий в геноме на протяжении нескольких поколений может привести к серьезным последствиям.

Ученые объясняют возрастную закономерность тем, что по мере старения мужчины качество исходного материала для сперматозоидов - клеток-сперматогоний внутри яичек - непрерывно ухудшается, что может объяснить повышенное число мутаций у потомства зрелых мужчин.

