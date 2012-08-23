Жертвами наводнений в Индии и Пакистане стали более 40 человек
14:01, 23 августа 2012Зарубежные новости
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200 тыс покинули свои дома
Жертвами наводнений в Индии и Пакистане стали более 40 человек, передает Русская службаБи-Би-Си
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По меньшей мере 20 человек погибли только в штате Раджастан на севере Индии в ходе сильнейших, по мнению местных метеорологов, ливней за последние 30 лет.
Около 200 тысяч человек вынуждены были покинуть дома из-за наводнения.
В Пакистане, по данным местных властей, погибло по меньшей мере 24 человека. Некоторые из них оказались заживо погребены под руинами своих разрушенных домов.
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