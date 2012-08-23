Компоненты обычной губной помады могут привести к бесплодию

Недавние исследования показали, что химические вещества, часто входящие в состав популярных косметических средств, могут привести к возникновению аллергии, проблемам с сердцем и даже повлиять на успешное оплодотворение, пишет Novostiua.net.

Так например в состав обычной губной помады в ходят такие вредные компоненты как, свинец, кадмий, а также перабены и метакрилат. А наибольшую опасность представляет триклозан, используемый в качестве консерванта губной помады. Исследователи утверждают, что триклозан вызывает всевозможные проблемы с сердцем, а также способен снизить мышечную силу.

Из-за воздействия триклозана женщины впоследствии могут иметь проблемы с фертильностью. Этот компонент также значительно увеличивает уровень мужских гормонов, что может вызвать проблемы с лишним весом, повышенный рост волос, а также нарушение менструального цикла, и даже привести к бесплодию.

Ассоциация производителей косметических средств не согласна с результатами данного исследования, мотивируя это тем, что ученые изучали воздействие косметических компонентов на мышах, а не на людях.