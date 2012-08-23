Гениальность человека связана с маниакально-депрессивным психозом

Маниакально-депрессивный психоз - "болезнь ван Гога" - действительно сопровождает гениальность. Обзор, обобщающий данные ряда психиатрических исследований, отделяет "психотическую" гениальность людей искусства от "подагрической" гениальности, более характерной для ученых и государственных мужей, пишет Газета.ру.

Гениальность, как и любовь, подобна болезни, иногда очень тяжелой. Среди таких творческих личностей, как ученые, художники и поэты, есть много таких, которые немножечко сумасшедшие. Но это не сумасшедшие ученые из фильмов ужасов. Так утверждает австралийский психолог Клаудиа Стеджерс из Университета Монаша, одного из крупнейших университетов Австралии, входящего в полусотню лучших университетов мира.

В своем обзоре, посвященном связи между творческим началом и маниакально-депрессивным психозом (МДП, современный русскоязычный термин - биполярное аффективное расстройство), Стеджерс приходит к выводу, что эта связь очень сильна.

Такой вывод может показаться тривиальным (этим типом психического расстройства страдал, например, Винсент ван Гог), потому что интуитивно он очень понятен и известен очень давно, однако, пожалуй, в первый раз его достоверность ставится на уровень научно установленной истины.

Как известно, МДП представляет собой психическое расстройство, для которого характерны резкие смены настроения пациента - от глубочайшей депрессии до яркой вспышки ментальной активности, восторженной или, наоборот, крайне гневной. Связь этих вспышек с гениальностью была замечена очень давно, о ней говорили еще в позапрошлом веке, правда, тогда это был разговор о связи между гениальностью и чахоткой. Затем пришла эра "подагрической гениальности", которую четко показал блестящий российский генетик Владимир Эфроимсон. Подагра приводит к повышенному в десятки раз содержанию в крови мочевой кислоты, молекулы которой по архитектуре сходны с молекулами кофеина, иначе говоря, постоянно стимулирует творческую активность. Если подагрой в среднем болеют 0,6-2% людей, то среди оставивших след в истории человечества количество подагриков повышается до 15-20%.

В круг подагрических гениев входят Ньютон, Дарвин, Галилей, Лейбниц, Микеланджело, Гете, Бетховен, Рембрандт, Эразм Роттердамский, Бэкон, Лютер, Кромвель, но в основном это выдающиеся правители, полководцы и т. п., то есть представители профессий, нуждающиеся в постоянной энергетической подпитке своего темперамента.

Однако эпизодическая подпитка тоже может играть не последнюю роль. В своей книге "Предпосылки гениальности" Эфроимсон анализирует не только подагру, но и высказывает вполне обоснованное подозрение, что творческому успеху может содействовать также и МДП.

Анализируя работы последних лет, Стеджерс приходит к заключению, что "творцы" страдают этим психическом расстройством в десятки раз чаще обычных людей. Она упоминает работу, в которой исследовались наиболее известные поэты XIX века: их психическое здоровье было подкошено МДП в 30 раз чаще. В другом исследовании, касающемся 47 британских писателей и художников, 38% из них тоже в разной степени страдали этого заболеванием и пытались от него излечиться. Упоминается также полномасштабное обследование шведских школ: там успешные ученики оказались в 4 раза более склонны к МДП, чем середняки.

В обзоре упоминаются работы, доказывающие, что среди всех стадий эмоциональных "американских горок", свойственных этому психическому расстройству, особенной творческой активности способствует стадия так называемой гипомании - промежуточной стадии между нулем эмоций и наивысшим всплеском маниакальности.

Именно в таком состоянии художник или ученый находит необычные связи, пользуется наиболее сильными и неожиданными сравнениями, приходит к гениальным (то есть как бы и очевидным, но никем раньше не замеченным) выводам. Иными словами, иногда творческий успех есть следствие полусумасшествия.

Приводятся также статистически аналогичные результаты обследования студентов художественных училищ, причем те из них, кто склонен к резким перепадам настроения, замечают за собой эту склонность, понимают не только связанные с ней творческие успехи, но и угрозы здоровью, однако в большинстве своем лечиться не хотят.

Стеджерс напоминает, что против МДП хорошо помогает литий: он замедляет смены настроения и сужает диапазон их размаха, соответственно, снижая у многих пациентов их творческую активность, так что здесь они должны сами выбирать между здоровьем и успехом. Тот же выбор стоит и перед врачами, потому что в тяжелых случаях МДП может привести и к суициду.

